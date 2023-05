Feuerwehr Neuss

FW-NE: Dachstuhlbrand in Rohbau in Neuss-Derikum | Keine Personen verletzt

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

In der Nacht zum heutigen Sonntag, den 14.05.2023, wurde die Feuerwehr um 01:50 Uhr zu einem Dachstuhlbrand in einem Rohbau auf der Saalestraße in Neuss-Derikum alarmiert. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Teil des Dachstuhls in Brand, das Feuer drohte auf weitere Dachbereiche überzugreifen.

Die ersteintreffenden Kräfte konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf das restliche Dach verhindern. Das Feuer beschränkte sich lediglich auf den Dachstuhl, musste aber aufwändig abgelöscht werden, da Teile des Dachs demontiert werden mussten, um an den Brandherd und weitere Glutnester zu gelangen. Im Innen- und Außenangriff wurden daher mittels Einreißhaken und einer Drehleiter mehrere Dachziegel entfernt und die Dachhaut geöffnet.

Die Einsatzkräfte waren bis in die frühen Morgenstunden vor Ort, um das Feuer vollständig zu löschen und Glutnester zu beseitigen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Brandursache ist bislang unklar und wird von der Polizei ermittelt. Die Feuerwehr war mit etwa 30 Einsatzkräften und drei Löschzügen sowie einer Drehleiter vor Ort. Ein weiterer Löschzug stellte auf der Hauptwache am Hammfelddamm den Grundschutz für das Stadtgebiet sicher. Zusätzlich musste während des Einsatzes in Derikum um 03:11 Uhr eine Notfalltüröffnung für den Rettungsdienst durchgeführt werden, da eine hilflose Person in einem Haus auf dem Hubertusweg in Neuss-Reuschenberg gemeldet wurde.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell