Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Saalfeld (ots)

Im möglicherweise länger zurückliegenden Tatzeitraum vom 20.04.2022 bis zum 06.05.2022 ereignete sich in Saalfeld in der Judengasse Höhe Hausnummer 01 ein Verkehrsunfall mit anschließendem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Der Geschädigte hatte in diesem Zeitraum seinen Pkw Opel Insignia in schwarz an o.g. Örtlichhkeit geparkt. Als er ihn am 06.05.2022 wieder aufsuchte, stellte er Beschädigungen am vorderen Stoßfänger und am Kühlergrill fest- es entstand Sachschaden von circa 1000 Euro. Ein bislang unbekannter Zeuge gab auf einem am beschädigten Fahrzeug angebrachten Zettel vage Hinweise auf angebliche Bauarbeiter als Verursacher. Der- oder diejenige sowie weitere Zeugen werden dringend gebeten, sich bei der Saalfelder Polizei zu melden.

