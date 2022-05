Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Beschuldigter belästigt Kunden und klaut: Polizeigewahrsam

Sonneberg (ots)

Zwischen Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen beschäftigte ein Beschuldigter die Kolleginnen und Kollegen der Sonneberger Polizei stetig. Der Mann hatte zunächst am Samstag gegen 12:00 Gäste in einem Cafe belästigt, anschließend in einem Supermarkt geklaut und kurze Zeit später in einem Drogeriemarkt gegen ein bestehendes Hausverbot verstoßen und Kunden belästigt. Nachdem mehrmalige Ermahnungen gegenüber dem 48-jährigen, offensichtlich Alkoholisierten nicht zum Erfolg führten, wurde der zwischenzeitlich Beschuldigte in Gewahrsam genommen. Am Sonntagmorgen wurde der Mann entlassen, gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen erstattet.

