LPI-SLF: Flucht vor der Polizei endet mit Unfall

Sonneberg (ots) - Am Samstagmittag befuhr ein 47-jähriger Kradfahrer die Ortsverbindungsstraße zwischen Steinbach und Jagdshof. Bei der Fahrt in Richtung Sonneberg kam er ohne Fremdeinwirkung in einer Linkskurve nach rechts ab und stürzte neben der Fahrbahn. Dabei verletzte er sich leicht, zur Behandlung wurde er nach Sonneberg ins Krankenhaus verbracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

