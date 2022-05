Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Richtiges Verhalten nach Wildunfällen

Sonneberg (ots)

Auch an diesem Wochenende ereigneten sich auf den Straßen des Landkreises Wildunfälle. Bei zwei Unfällen kam es dazu, dass die Kraftfahrer nicht ihren Pflichten nachkamen, die zuständigen Behörden zu informieren. Während ein Reh vor Ort kurz darauf starb, ist das andere Tier verletzt in den Wald geflohen. Beide Fälle wurden erst am Folgetag bekannt - in einem Fall weil das amtliche Kennzeichen beim Unfall verloren ging. Es sei an dieser Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Pflicht besteht, einen Wildunfall unverzüglich zu melden. Sollte dies nicht geschehen, droht eine Anzeige nach dem Thüringer Jagdgesetz oder gar dem Tierschutzgesetz. Beide hier genannten Fälle zogen nach der Aufnahme des Wildunfalls eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz nach sich. Bei richtigem Verhalten an der Unfallstelle wären diese vermeidbar gewesen.

