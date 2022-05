Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Saalfeld (ots)

Am Donnerstag, dem 05.05.2022, ereignete sich in Saalfeld Am Markt 09 im Zeitraum von 09:30 Uhr - 10:45 Uhr ein Verkehrsunfall mit anschließendem Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Die Geschädigte parkte ihren silbernen Opel Corsa vor einer Arztpraxis. Im angegebenen Zeitraum beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Ausparken, den Opel am vorderen linken Kotflügel, bzw. Stoßfänger. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne seiner Feststellungspflicht nachzukommen. Es wurde roter Farbabrieb am Fahrzeug der Geschädigten festgestellt. Zeugen werden gebeten, sich beim Inspektionsdienst in Saalfeld zu melden.

