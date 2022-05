LPI-SLF: 3-Jähriger nach Zusammenstoß mit Fahrrad verletzt

Sonneberg (ots) - Im Laufe des gestrigen Abends bzw. der zurückliegenden Nacht wurden in Sonneberg insgesamt drei Verstöße im Zusammenhang mit Alkohol und Drogen festgestellt. So wurde kurz vor 20:00 Uhr ein 22-Jähriger in der Bernhardstraße in Sonneberg mit seinem Pedelec kontrolliert. Neben des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz muss sich der junge ...

mehr