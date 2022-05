LPI-SLF: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Sonneberg (ots) - Auch an diesem Wochenende ereigneten sich auf den Straßen des Landkreises Wildunfälle. Bei zwei Unfällen kam es dazu, dass die Kraftfahrer nicht ihren Pflichten nachkamen, die zuständigen Behörden zu informieren. Während ein Reh vor Ort kurz darauf starb, ist das andere Tier verletzt in den Wald geflohen. Beide Fälle wurden erst am Folgetag bekannt - in einem Fall weil das amtliche Kennzeichen ...

mehr