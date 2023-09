Polizei Bonn

POL-BN: Zeuge beobachtete zwei mutmaßliche E-Bike-Diebe in Bonn-Beuel - Alarmierte Polizeistreife nahm zwei Tatverdächtige vorläufig fest und stellte das entwendete Rad sicher

Bonn (ots)

In den Nachtstunden zum 01.09.2023, gegen 23:50 Uhr, beobachtete ein Zeuge auf der Holtorfer Straße in Bonn-Beuel zwei Tatverdächtige, die sich an einem an einer Stange festgeketteten E-Bike zu schaffen machten. Der Zeuge informierte unverzüglich die Polizei.

Die beiden Personen, die schließlich das Schloss gewaltsam entfernt hatten, flüchteten mit dem Bike vom Ort des Geschehens. Sie wurden kurze Zeit später, im Verlauf der Maarstraße, von polizeilichen Einsatzkräften angetroffen und überprüft. Die beiden tatverdächtigen, polizeibekannten Männer im Alter von 34 und 47 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Der 34-Jährige wurde nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen, zu denen neben Spurensicherungsmaßnahmen auch erkennungsdienstliche Behandlungen gehörten, wieder entlassen.

Das E-Bike wurde sichergestellt, der Eigentümer des Rades hat sich zwischenzeitlich bei der Polizei gemeldet.

Das zuständige Kriminalkommissariat führt die weiteren Ermittlungen zu dem Geschehen.

