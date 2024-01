POL-SO: Rüthen- Trunkenheit im Verkehr

Möhnesee-Günne (ots) - Am gestrigen Donnerstag ereignete sich gegen 18 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Möhnestraße am Ortseingang Günne. Die 56-jährige PKW-Fahrerin aus Soest befuhr die Möhnestraße kommend aus Niederense in Richtung Günne, vor ihr ein 37-Jähriger Pedelec-Fahrer aus Möhnesee. In einer langgezogenen Linkskurve fuhr die PKW-Fahrerin auf das Pedelec und schob dieses vor sich her. Anschließend stürzte der 37-Jährige zunächst auf die Motorhaube und ...

mehr