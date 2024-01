Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Verkehrsunfall mit Pedelec

Möhnesee-Günne (ots)

Am gestrigen Donnerstag ereignete sich gegen 18 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Möhnestraße am Ortseingang Günne. Die 56-jährige PKW-Fahrerin aus Soest befuhr die Möhnestraße kommend aus Niederense in Richtung Günne, vor ihr ein 37-Jähriger Pedelec-Fahrer aus Möhnesee. In einer langgezogenen Linkskurve fuhr die PKW-Fahrerin auf das Pedelec und schob dieses vor sich her. Anschließend stürzte der 37-Jährige zunächst auf die Motorhaube und danach mit dem Rücken auf den Asphalt. Daraufhin geriet der PKW ins Schleudern, überquerte die Gegenfahrbahn und kam in einem Straßengraben zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten Atemalkohol bei der 56-jährigen Soesterin fest. Da der Atemalkoholtest positiv verlief, und die Soesterin Fahranfängerin ist (0,0 Promille für Fahranfänger) wurde ihr eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. (rb)

