POL-SO: Kind auf Schlitten kollidiert mit PKW

Geseke-Lippstadt (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag, sowie in der gestrigen Nacht führten Beamten der Polizeiwache Lippstadt in Geseke und Lippstadt einen Schwerpunkteinsatz durch. In diesem Zusammenhang kam es unter anderem zu einer Strafanzeige wegen versuchter Sachbeschädigung und den Besitz von Betäubungsmitteln. In der gestrigen Nacht wurden in Geseke 25 Personen kontrolliert. Hierbei konnten 2 Personen ...

