Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kind am Bus eingeklemmt

Werl (ots)

Am Dienstag, gegen 13:20 Uhr, kam es zu einem Schulwegunfall auf dem Salinenring. Ein 12-jähriger Junge aus Wickede beabsichtigt mit dem Schulbus nach Hause zu fahren. Eine größere Gruppe von Schülern wartete bereits an der Bushaltestelle auf den Bus. Als der Bus hielt, entstand ein Gedränge an der Tür. Zeitgleich öffneten sich die Tür und der Bus senkte sich automatisch ab. Dies dient dem barrierefreien Einstieg. Der Fuß des 12-Jährigen wurde dabei zwischen dem Bus und dem Bordstein eingeklemmt. Dem 43-jährigen Busfahrer aus Werl war es technisch nicht möglich den Bus wieder hochzufahren. Zwei zufällig vorbeikommende Lehrer räumten den Bus. Mit vereinten Kräften wurde der Bus wieder in die Waagerechte gedrückt und der 12-Jährige konnte befreit werden. Er wurde in einem Rettungswagen medizinisch erstversorgt und fuhr dann mit seinen Eltern in ein Krankenhaus. (ja)

