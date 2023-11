Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ende gut, alles gut

Erfurt (ots)

In den Mittagsstunden des 19. November 2023 eilten mehrere Streifenwagen der Polizei in die Schmidtstedter Straße. In einer dortigen Bar kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei betrunkenen Männern, durch die alle drei leicht verletzt wurden. Ärztliche Hilfe benötigten sie jedoch nicht. Als die Raufbolde das Eintreffen der Beamten mitbekamen, versuchten zwei von ihnen zu flüchten. Nicht gerechnet haben sie dabei mit einigen sportlichen Polizisten, die ihr Vorhaben schon nach wenigen Metern beendeten. Auf der Suche nach einem möglicherweise bei der Tat gestohlenen Handy fanden die Beamten schließlich bei einem 26-jährigen Tatbeteiligten Drogen, welche trotz eines gewieften Versteckes nicht verborgen blieben. Ebenso wenig blieb verborgen, dass gegen den in anderen Bundesländern bestens polizeibekannten Mann ein mehrmonatiger Haftbefehl vorlag. Auch sein sehr respektloser und unangemessener Umgang mit den Polizisten konnte schließlich nicht verhindern, dass er die nächsten Monate in einer Justizvollzugsanstalt verbringen wird. Gegen alle Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. (KM)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell