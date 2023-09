Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Korrektur: Moped-Fahrer nach Unfall schwer verletzt - Alter des Fahrers ist 17

Herrnburg (ots)

Am Samstag, 16.09.2023, ereignete sich in Herrnburg ein Verkehrsunfall bei dem ein 17-jähriger Moped-Fahrer schwer verletzt wurde. Gegen 18:20 Uhr befuhr der 17-Jährige die Landesstraße 02 in Richtung Lübeck. Ihm entgegen kam der 38-jährige Fahrer eines Pkw Audi. Auf Höhe der Einmündung in Richtung Palingen wollte der Audi-Fahrer nach links abbiegen und übersah dabei den Moped-Fahrer. In der Folge stießen beide Fahrzeuge nahezu frontal zusammen und der 17-Jährige stürzte mit seinem Moped. Hierbei verletzte sich der Moped-Fahrer schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte den Notarzt zur Unfallstelle. Nach der Erstversorgung wurde der Schwerverletzte ins Klinikum nach Lübeck mit einem Rettungswagen gefahren. Zur Unfallaufnahme, Versorgung des Verletzten und Bergung des Mopeds musste die Landesstraße 02 in Herrnburg bis 19:25 Uhr voll gesperrt werden. Der Unfallschaden wird polizeilich auf 21.000 Euro geschätzt. André Falke Polizeiführer vom Dienst Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

