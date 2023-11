Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf: Rüpelhafte Fahrweise führt zu Strafanzeige

Erfurt (ots)

Am Samstag erreichten den Inspektionsdienst Süd mehrere Mitteilungen und Notrufe zu einem Motorrollerfahrer, welcher die Weimarische Straße in Erfurt in gefahrenträchtiger Weise in Richtung Weimar befuhr. Hierbei soll der Zweiradpilot zum schnelleren Vorwärtskommen mehrfach auffälliges Kolonnenspringen betrieben, verbotswidrig Verkehrsinseln umfahren und rote Ampellichtzeichen ignoriert haben. Im Verlauf seiner Fahreskapaden ist der Rollerfahrer auch in den Gegenverkehr geraten, weshalb mehrere Fahrzeuge im Gegenverkehr zur Vermeidung eines drohenden Unfalles abbremsen und ausweichen mussten. Im Zuge einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde ein 59-jähriger Erfurt als Kradfahrer festgestellt. Aufgrund des vorangegangenen Sachverhalts hat dieser sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu verantworten.

Verkehrsteilnehmer, welche durch die Fahrweise des 59-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Vorgangsnummer 0301740/2023 bei der Erfurter Polizei zu melden. (StSch)

