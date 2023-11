LPI-EF: Hakenkreuz in Fahrzeuglack

Sömmerda (ots) - Ein 32 Jahre alter Mann wurde am Freitagabend in Sömmerda in der Frohndorfer Straße durch die Polizei kontrolliert. Dieser hatte sich zuvor hinter einem Auto versteckt. Schnell war klar warum sich der Mann so verhielt. Sein mitgeführtes Fahrrad stand zur Fahndung ausgeschrieben. Das Rad wurde im Jahr 2020 in Erfurt als gestohlen angezeigt. Der Mann gab weiter an, dass er das Fahrrad vor einiger Zeit ...

mehr