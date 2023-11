Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht: Parkscheinautomat beschädigt

Erfurt (ots)

In den frühen Morgenstunden des 18. November 2023 versuchte ein bislang unbekannter Täter, einen Parkscheinautomaten am Krämpferufer in Erfurt aufzubrechen. Das zwielichtige Vorhaben des Übeltäters blieb jedoch erfolglos, da der Automat seinen Inhalt nicht preisgab. Allerdings entstand am Parkscheinautomaten Sachschaden.

Wer sachdienliche Angaben zum Tathergang bzw. dem unbekannten Täter machen kann, wird gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0301626-2023 beim Inspektionsdienst Erfurt-Nord zu melden.(KM)

