LPI-EF: Öffentlichkeitsfahndung beendet

Sömmerda (ots) - Zwei Diebe stahlen gestern Nachmittag in einem Supermarkt in Sömmerda. Die zwei 26 und 29 Jahre alten Männer hatten im Geschäft nicht nur ihren Einkaufswagen vollgepackt, sondern auch ihre Rucksäcke und Jackentaschen. An der Kasse angekommen bezahlten sie den Einkauf im Wagen, jedoch nicht die Kleidung und diverse elektronische Geräte in ihren Taschen. Ein aufmerksamer Ladendetektiv sprach die ...

