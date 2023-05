LPI-J: Medieninformation zum Einsatzgeschehen am 15.05.2023 im Schutzbereich der Landespolizeiinspektion Jena

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Ihren beschädigten Pkw fand eine 24-Jährige am Sonntagnachmittag in der Jenaischen Straße in Kahla vor. Unbekannte hatten den Fiat mit einer Flüssigkeit übergossen und überdies beide Fahrzeugseiten zerkratzt. Die entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de ...

