LPI-J: Pkw beschädigt

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Sonntagabend teilte ein Zeuge mit, dass vier Personen gerade in einem Altkleidercontainer in der Rosa-Luxemburg-Straße in Stadtroda wühlen. Die drei Männer sowie eine Frau entnahmen insgesamt vier Beutel mit Kleidung aus dem Container. Noch vor eintreffend er Beamten entfernten sich diese unerkannt. Eine Anzeige wegen Diebstahls wurde gefertigt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr