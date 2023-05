LPI-J: Kleidercontainer durchwühlt

Jena (ots) - Unbekannte beschädigten in den führen Morgenstunden am Sonntag einen Krankenfahrstuhl. Dieser stand in der Löbstedter Straße vor einem Wohnhaus. Der oder die Täter stießen das Gefährt um, sodass es nunmehr Beschädigungen aufweist. Hinweise zu den Verursachern liegen aktuell nicht vor. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

