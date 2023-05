LPI-J: Krankenfahrstuhl beschädigt

Jena (ots) - Als eine 41-jährige Fahrzeughalterin am Sonntagnachmittag zu ihrem geparkten Pkw Opel kam, musste sie Beschädigungen an diesem feststellen. Unbekannte hatten das in der Fritz-Reuter-Straße abgestellte Fahrzeug mit einem rohen Ei beworfen. Überdies wurde augenscheinlich eine Zigarette auf dem Pkw zerdrückt, sodass nunmehr ein Brandfleck vorhanden ist. eine entsprechende Anzeige wurde aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr