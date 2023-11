Polizeiinspektion Rostock

POL-HRO: Radfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Rostock (ots)

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw VW wurde ein 22-jähriger Radfahrer leicht verletzt.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am gestrigen Dienstagnachmittag gegen 16:00 Uhr in der Rostocker Innenstadt. Eine 50-jährige Deutsche befuhr die August-Bebel-Straße, als sie nach ersten Erkenntnissen einen Radfahrer während eines Abbiegevorganges übersah. Der 22-jährige Neubrandenburger stürzte bei der Kollision, verletzte sich hierbei leicht und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 50-Jährige VW-Fahrerin blieb unverletzt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang und der Unfallursache hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell