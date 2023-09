Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Betrunken mit dem Rad unterwegs

Altenburger Land (ots)

Altenburger Land: Im Berichtszeitraum führten die Beamten der PI Altenburger Land an verschiedenen Stellen im Zuständigkeitsbereich Verkehrskontrollen durch und stellten dabei insgesamt drei Radfahrer fest, deren Alkoholwerte über dem zulässigen Grenzwert lagen.

Dabei wurde am 08.09.2023, gegen 23:40 Uhr, in Altenburg in der Kauerndorfer Allee ein 38-jähriger mit 1,69 Promille festgestellt. Am 09.09.2023, gegen 21:00 Uhr, folgte eine Feststellung eines 40-Jährigen in Meuselwitz in der Rudolf-Breitscheid-Straße mit einem Alkoholwert von 2,1 Promille. Und schließlich fiel am 10.09.2023, gegen 04:05 Uhr, in der Leipziger Straße in Altenburg ein 57-Jähriger mit 1,7 Promille und Schlangenlinien fahrend auf.

Bei allen drei Personen wurde vor Ort die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

