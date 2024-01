Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch im ehemaligen Zementwerk

Erwitte (ots)

In einem ehemaligen Zementwerk in der Berger Straße in Erwitte wurde in der Zeit vom 15.01.2024, 18:00 Uhr - 16.01.2024, 04:30 Uhr eingebrochen.

Durch ein oder mehrere Täter wurde Kupfer im Wert eines fünfstelligen Betrages entwendet. Das Kupfer wurde vermutlich durch eine vorher aufgehebelte Stahltür abtransportiert.

Wer Hinweise zu dem oder die Täter geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02941 91000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell