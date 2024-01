Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Betrüger rufen wieder an!

Lippstadt (ots)

Am Montagmorgen erhielt eine 77-jährige Lippstädterin einen Anruf von einem ihr unbekannten Mann. Er gab sich als Bankmitarbeiter aus und teilte ihr mit, dass auf ihrem Konto eine unberechtigte Abbuchung vorgenommen wurde. Zudem sollen zur Zeit gefälschte 50 Euro Scheine im Umlauf sein. Er beauftragte die 77-jährige eine fünfstellige Summe Bargeld von ihrem Konto anzuheben, um zu überprüfen, ob sich darunter auch Falschgeld befindet. Die Lippstädterin machte sich auf den Weg zu ihrer Bank und hob das Geld ab. Danach rief der Mann erneut an und schickte die 77-Jährige zur Polizeiwache um dort das Geld überprüfen zu lassen. Als sie erklärte, dass sie sich gemeinsam mit ihrem Schwiegersohn auf den Weg machen wird, sollte sie das Geld dann doch besser zum Amtsgericht bringen. Die Lippstädterin ging dann alleine mit dem Geld zum Amtsgericht und fragte, nach dem ihr genannten Sachbearbeiter. Der Sicherheitsmitarbeiter am Eingang des Amtsgerichts war der genannte Mitarbeiter nicht bekannt. Im Gespräch stellte sich heraus, dass die 77-Jährige es mit einem Betrüger zu tun hatte. Er informierte umgehend die Polizei. Es wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt und die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Die Tochter der 77-Jährigen konnte erreicht werden und holte ihre Mutter wohlbehalten mit samt dem Bargeld am Amtsgericht ab. Immer wieder kommt es im Kreisgebiet zu ähnlichen Fällen in Form von Nachrichten und auch Anrufen. Die Polizei rät, wenn Sie solche Anrufe bekommen, erst über eine Ihnen bekannte Telefonnummer bei ihren Angehörigen nachzufragen. Rufen Sie im Zweifel die Polizei unter 110 an. Erstatten Sie Anzeige, wenn Sie Opfer eines Betruges geworden sind. Helfen Sie mit, indem Sie vor allem ältere Menschen in Ihrem Umfeld über diese Betrugsmaschen informieren. (ja)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell