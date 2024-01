POL-SO: Einbrecher unterwegs

Rüthen (ots) - Am 15.01.2024 kam es gegen 19:15 Uhr in Rüthen-Drewer zu einem Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Ein 19-jähriger Hemeraner war zusammen mit einer 18-jährigen Soesterin und einem 18-jährigen Welveraner in einem Pkw auf dem Hartweg in Richtung Rüthen-Drewer unterwegs. Nach der Querung eines Bahnübergangs kam der Pkw der Marke Kia nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der ...

