Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Einbruch in Wohnung

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (26.12.2023) suchte ein noch unbekannter Einbrecher zwischen 16.15 Uhr und 19.15 Uhr eine Wohnung in der Eisenbahnstraße in Asperg ein. Der Unbekannte hebelte die Wohnungstür auf und verschaffte sich so Zutritt ins Innere. Die Wohnung wurde, nachdem der Bewohner den Einbruch entdeckt und die Polizei alarmiert hatten, von Einsatzkräften umstellt. Letztlich dürfte der Täter den Tatort jedoch bereits zuvor, ohne Beute wieder verlassen haben. Der hinterlassene Sachschaden muss noch beziffert werden. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07154 1313-0 oder per E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Kornwestheim zu melden.

