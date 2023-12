Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ditzingen: Zeugen nach Vorfall mit Reiterin gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0 oder E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Vorfall geben können, zu dem es am Montag (25.12.2023) gegen 17.25 Uhr auf der Kreisstraße 1653 zwischen Ditzingen-Heimerdingen und Rutesheim kam. Eine 32 Jahre alte Reiterin wollte von einem Waldweg kommend die Kreisstraße überqueren und vergewisserte sich, bevor sie los ritt, ob die Straße frei war. Als das Pferd, das einen Leuchtring um den Hals trug, sich in etwa der Mitte der Fahrbahn befand, fuhr aus Richtung Heimerdingen ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker heran und betätigte dauerhaft Hupe und Lichthupe, während er auf Reiterin und Pferd zufuhr. In der Folge scheute das Pferd und die 32-Jährige konnte es nicht mehr kontrollieren, so dass das Tier mitsamt Reiterin in den Wald galoppierte. Der unbekannte Fahrer, der einen Beifahrer an Bord gehabt haben soll, setzte seine Fahrt indes mit dem PKW, der einem VW Caddy ähnelte und rot war, in Richtung Rutesheim fort. Im weiteren Verlauf lief das Pferd, das den Leuchtring auf seiner Flucht verlor, zurück auf die Fahrbahn, wo die 32-Jährige es beruhigen konnte. Schließlich ritt sie am Fahrbahnrand zurück Richtung des Waldwegs. Ein von hinten herannahender 29 Jahre alter BMW-Lenker konnte Pferd und Reiterin noch rechtzeitig entdecken und bremste hierauf ab. Ein nachfolgender 20-jähriger Ford-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr dem BMW auf. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Die Polizei bittet nun um Hinweise, das bislang unbekannte Fahrzeug betreffend.

