POL-LB: Schwieberdingen (Bundesstraße 10): Frontalzusammenstoß mit drei beteiligten Fahrzeugen und mehreren verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (25.12.2023) um 17:26 Uhr befuhr ein 73-jähriger Lenker eines Pkw VW Golf die B10 aus Richtung Vaihingen/Enz kommend in Richtung Stuttgart. Auf Höhe Schwieberdingen, Vöhringer Weg, kam dieser aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem entgegenkommenden Pkw VW Tiguan, der von einem 55 Jahre alten Fahrzeugführer gelenkt wurde. In diesem Fahrzeug befand sich außerdem eine 23 Jahre alte Mitfahrerin. Eine nachfolgende 44-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Ford konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem VW Tiguan. Die beiden Fahrzeuginsassen des VW Tiguan wurden leicht, der 73-jährige Unfallverursacher schwer verletzt und zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt. Zur Unfallaufnahme musste die B10 zwischen Auffahrt Schwieberdingen-Süd und Schwieberdingen-Mitte für die Dauer von rund zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden.

