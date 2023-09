Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230925-4: Motorradfahrer gestürzt und leicht verletzt

Bergheim (ots)

Polizei fahndet nach flüchtigem Autofahrer

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet derzeit nach der Fahrerin oder dem Fahrer eines weißen VW Golfs. Der oder die bislang Unbekannte soll am Samstagnachmittag (23. September) an ein Verkehrsunfall in Bergheim-Thorr beteiligt gewesen und davon gefahren sein. Ein Motorradfahrer (20) verletzte sich dabei leicht.

Die zuständigen Beamten des Verkehrskommissariats bitten die unbekannte Fahrerin oder den unbekannten Fahrer sowie Zeugen sich zur Klärung des Unfallhergangs unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden.

Laut ersten Erkenntnissen fuhr der 20-Jährige mit seinem Motorrad auf der Römerstraße von Grouven in Richtung Thorr. An der Einmündung zur Heppendorfer Straße sei ihm der weiße Golf entgegengekommen. Der VW habe dabei seine Fahrspur nach links verlassen und sei immer weiter auf die Gegenfahrbahn gekommen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, sei der Kradfahrer nach rechts ausgewichen. Im angrenzenden Grünstreifen habe er schließlich die Kontrolle über die Maschine verloren und sei gestürzt. Rettungskräfte brachten den Leichtverletzten in ein Krankenhaus. Polizisten nahmen den Unfall auf. (hw)

