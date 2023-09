Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230925-2: Aktionswoche der Polizei - Prävention vor Taschendiebstahl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Beamtinnen und Beamte in ziviler Kleidung unterwegs

Unter dem Motto "Augen auf und Tasche zu" bietet die Polizei Rhein-Erft-Kreis in dieser Woche (25. September bis 29. September) Präventionsangebote zum Thema Taschendiebstahl an. Dabei sollen Bürgerinnen und Bürger sensibilisiert werden und hilfreiche Tipps und Hinweise zum effektiven Schutz vor einem Taschendiebstahl erhalten.

Die Expertinnen und Experten der Kriminalprävention und des Opferschutzes der Polizei Rhein-Erft-Kreis werden mit Informationsständen auf Wochenmärkten des Kreises zu finden sein. Dort stehen sie für Gespräche und Fragen zur Verfügung.

- Mittwoch, den 27. September 2023, 9.30 bis 13.30 Uhr in der Fußgängerzone in Brühl - Freitag, den 29. September 2023, 9.30 bis 13.30 Uhr in der Fußgängerzone in Frechen

Zudem werden Kriminalbeamtinnen und -beamte bei diesen Terminen in ziviler Kleidung zu Fuß im Bereich der Märkte unterwegs sein und Bürgerinnen und Bürger ansprechen. In Gesprächen klären die Polizistinnen und Polizisten über Gefahren auf, um Taschendiebstählen vorzubeugen.

Geben Sie Taschendieben keine Chance! Die Polizei rät:

- Nehmen Sie nur das Nötigste an Bargeld und Wertsachen mit, - Tragen Sie Ihre Wertsachen in Innentaschen, - Halten Sie Taschen und Rucksäcke immer geschlossen, - Tragen Sie Taschen und Rucksäcke im besten Fall nach vorne gerichtet, - Seien Sie aufmerksam und skeptisch. Lassen Sie sich nicht von Fremden ablenken, - Hängen Sie keine Taschen an einen Einkaufswagen oder eine Gehhilfe!

Bei Fragen sind die Expertinnen und Experten der Kriminalprävention und des Opferschutzes außerdem unter 02233-52 4848 telefonisch für Sie erreichbar!

Weitere Infos und Tipps zur Verhinderung von Taschendiebstählen finden Sie auf folgender Internetseite https://polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs (sc)

