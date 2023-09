Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230925-1: Zwei Radfahrer bei Verkehrsunfällen in Brühl verletzt

Brühl (ots)

Unfallbeteiligte Autofahrerin fährt davon

Bei Verkehrsunfällen in Brühl sind am Freitagmittag (22. September) eine Radfahrerin (51) leicht und am Samstagmittag (23. September) ein Radfahrer (70) schwer verletzt worden. Derzeit fahnden die Ermittler des Verkehrskommissariats nach einer etwa 50- bis 60-jährigen unfallbeteiligten Fahrerin eines orangefarbenen Mini-Coopers mit Bergheimer Städtekennung.

Gegen 14.30 Uhr soll die bislang unbekannte Autofahrerin die 51- jährige Radfahrerin auf der Wallstraße in Fahrtrichtung Heinrich-Esser-Straße überholt haben. Dabei soll sie den notwendigen Abstand zur Radfahrerin nicht eingehalten und diese möglicherweise sogar touchiert haben. Die Geschädigte stieß dadurch mit ihrem Rad gegen den Bordstein des angrenzenden Gehwegs und stürzte. Eine Zeugin (43) bestätigte die Schilderungen.

Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats bitten die gesuchte Fahrerin sowie Zeugen, die Hinweise zu der Frau geben können, sich telefonisch 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden.

Etwa zur selben Zeit am Folgetag kam es zur Kollision zwischen einem 70-jährigen Radfahrer und einem 56-jährigen Autofahrer. Laut ersten Erkenntnissen beabsichtigte der Fahrer eines Fords von einem Parkplatz auf die Lise-Meitner-Straße zu fahren. Hierzu musste er einen gemeinsam genutzten Rad- und Gehweg queren. Auf diesem soll der Radfahrer aus Richtung Bergerstraße gefahren sein und schließlich auf die Motorhaube des Tourneo aufgeladen worden sein. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Polizisten dokumentierten die Unfallspuren und sicherten das Fahrrad des Mannes. Die Ermittler gehen Hinweisen nach, dass der Schwerverletzte keinen Helm getragen haben soll.

In beiden Fällen fertigten die eingesetzten Beamten Verkehrsunfallanzeigen. Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats haben die weiteren Ermittlungen bereits aufgenommen. (hw)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell