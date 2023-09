Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230922-1: Ermittler suchen unfallbeteiligte Radfahrerin

Bergheim (ots)

Aufmerksame Zeugen riefen Polizei

Am Montag (18. September) haben Zeugen in Bergheim einen Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Autofahrer (73) beobachtet und die Polizei verständigt. Jetzt suchen die Ermittler die geschädigte Radfahrerin zur Klärung des Unfallhergangs.

Die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats bitten die gesuchte Fahrradfahrerin sowie Zeugen die Hinweise zu der Frau geben können, sich telefonisch 02233 52-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden.

Laut ersten Erkenntnissen soll ein 73-Jähriger mit seinem VW gegen 12.40 Uhr im Kreisverkehr der Gutenbergstraße, des Chaunyrings und der Siemensstraße unterwegs gewesen sein. Er habe diesen in Fahrtrichtung des Chaunyrings verlassen. Zeitgleich habe die Radfahrerin die Straße von links nach rechts über einen eingezeichneten Radweg neben dem Fußgängerüberweg queren wollen.

Laut Zeugenangaben sei es zu einem Kontakt zwischen dem Auto und dem Fahrrad gekommen. Die aufmerksamen Zeugen folgten dem Autofahrer, als dieser seine Fahrt fortsetzte. Über den Notruf meldeten sie seinen Standort bei der Polizei. Polizisten hielten den Autofahrer wenig später an, und dokumentierten den entstandenen Sachschaden an dem Touran. Noch vor Eintreffen der Polizisten an der Unfallörtlichkeit, fuhr die Geschädigte in unbekannte Richtung davon. (hw)

