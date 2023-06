Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Olpe (ots)

Am Mittwoch (31. Mai) hat die Polizei gegen 23 Uhr einen Hinweis auf einen in "Schlangenlinien" fahrenden Kleintransporter auf der Straße Rother Stein erhalten. Eine Streifenwagenbesatzung traf kurze Zeit später den Kleintransporter "Auf der Griesemert" an. Bei einer durchgeführten Kontrolle ergaben sich beim Fahrer deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der 46-jährige Fahrer wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Zudem stellten die Beamten den Führerschein sicher, untersagten das Führen von fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeugen und schrieben eine entsprechende Anzeige.

