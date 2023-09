Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 230925-3: Polizisten nahmen mutmaßlichen Kabeldieb vorläufig fest

Wesseling (ots)

Aufmerksamer Zeuge meldete verdächtige Personen

Polizisten haben in der Nacht zu Samstag (23. September) in Wesseling einen mutmaßlichen Dieb (43) vorläufig festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, Kabel auf einer Baustelle abgetrennt und diese entwendet zu haben.

Gegen 3.35 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge (28) zwei verdächtige Personen im Neubaugebiet am Westring. Diese sollten nach Angaben des Melders Kabel und Werkzeuge durch das Neubaugebiet in Richtung Birkenstraße getragen haben. Polizisten fanden im Bereich der Birkenstraße zunächst aufgerollte Kabelstränge, eine Jacke mit Portemonnaie und Personalausweis sowie eine Tasche mit Werkzeugen auf. Weitere Beamte stellten einen Tatverdächtigen, der sich in einer Hecke an der Straße "Am Birkenwäldchen" versteckt hatte. Bei ihm fanden die Beamten Betäubungsmittel, Diebesgut und eine weitere Tasche mit Werkzeugen. Die Polizisten nahmen den 43-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz aufweisen kann, vorläufig fest. Bei der weiteren Überprüfung seiner Personalien stellte sich außerdem heraus, dass er mit Haftbefehl wegen des Erschleichens von Leistungen gesucht wurde.

Polizisten sicherten die Spuren am Einsatzort und stellten sowohl die Tatbeute als auch die Werkzeuge sicher. Teil der Ermittlungen des Kriminalkommissariats 23 ist derzeit noch, aus welchem Rohbau die Kabel entwendet wurden und ob das aufgefundene Portemonnaie und der Personalausweis von einem Komplizen des 43-Jährigen stammen.

Haben auch Sie keine Scheu den Notruf 110 zu wählen, falls Ihnen Personen verdächtig vorkommen oder Sie möglicherweise strafrechtlich relevantes Verhalten beobachten. (akl)

