Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Diebstahl beim Einkaufen

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am gestrigen Dienstag, den 11.07.2023 gegen 11:00 Uhr wurde einem 87-jährigen Geschädigten in einem Supermarkt in der Eisenbahnstraße in Frankenthal der Geldbeutel entwendet. Vermutlich wurde dieser beim Anrempeln durch eine junge Dame aus einer Umhängetasche genommen. Die junge Dame sei etwa 30 Jahre alt, habe blondes, lockiges Haar und war mit einem bunten Oberteil bekleidet. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise zur Identität der Täterin.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell