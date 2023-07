Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geparkten Pkw beschädigt und geflüchtet.

Limburgerhof (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es bereits am vergangenen Samstagmorgen auf einem Parkdeck in der Chenover Straße Höhe der Hausnummer 11. Dort hatte eine 20-jährige aus Lorsch ihren Pkw in der Zeit von 10:00 Uhr bis 10:30 Uhr ordnungsgemäß geparkt. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte offensichtlich beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug der 20-jährigen. Die genaue Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit keine vor. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

