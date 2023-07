POL-PDLU: 75-Jährige erhält Schockanruf

Speyer (ots) - Am 09.07.2023 gegen 18:30 Uhr befuhr eine 49-Jährige mit ihrem Fahrrad die Hetzelstraße in Fahrtrichtung Mausbergweg, um im weiteren Verlauf in diesen nach rechts einzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 15-Jährige mit ihrem Fahrrad den Mausbergweg in Fahrtrichtung Hetzelstraße, um in diese nach links einzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den Radfahrerinnen und beide stürzten ...

