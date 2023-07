Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall zwischen Fahrradfahrern

Speyer (ots)

Am 09.07.2023 gegen 18:30 Uhr befuhr eine 49-Jährige mit ihrem Fahrrad die Hetzelstraße in Fahrtrichtung Mausbergweg, um im weiteren Verlauf in diesen nach rechts einzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 15-Jährige mit ihrem Fahrrad den Mausbergweg in Fahrtrichtung Hetzelstraße, um in diese nach links einzubiegen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen den Radfahrerinnen und beide stürzten zu Boden. Die 15-Jährige war vor dem Unfall mit ihrem Mobiltelefon beschäftigt und nahm daher die andere Radfahrerin zu spät wahr. Beide Radfahrerinnen wurden leicht verletzt. Die Polizei warnt immer wieder vor der Benutzung des Handys während der Fahrt. Generell gilt dies als Ordnungswidrigkeit. Das Fahrverhalten wird durch die Benutzung des Handys stark beeinträchtigt, da die Radfahrer abgelenkt sind, was vor allem im Großstadt- und Feierabendverkehr eine ernsthafte Gefahr darstellt, wie man bei diesem Unfall sieht.

