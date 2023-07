Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Betrug durch Manipulationen an Kleidungsstücken 08.07.2023, 15:13 Uhr

Speyer (ots)

Am Samstagnachmittag versuchte eine 47-jährige Frau aus Speyer bei einem Einkauf in der Innenstadt zu betrügen. Nach der Auswahl von mehreren Bekleidungsgegenständen in einem Geschäft in der Fußgängerzone nähte sie in der dortigen Umkleidekabine kurzerhand andere Etiketten in die Kleider und tauschte die angebrachten Preisschilder aus. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten bei der Frau noch weitere Kleider mit veränderten Etiketten finden, welche einem anderen Geschäft in Speyer zugeordnet werden konnten. Gegen die Täterin wurden Strafverfahren eingeleitet.

