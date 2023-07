Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl in ein Lebensmittelgeschäft 07.07.2023, 20:00 Uhr - 08.07.2023, 07:30 Uhr

Speyer (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen noch unbekannte Täter in ein Lebensmittelgeschäft in Speyer ein. Die Täter stiegen über eine von ihnen eingeschlagene Fensterscheibe ein und durchwühlten im Innern die Räumlichkeiten. Angaben zur Schadenshöhe und dem Diebesgut können noch nicht gemacht werden.

Wer hat zu dem besagten Zeitraum im Bereich der Auestraße etwas Verdächtiges beobachtet? Zeugen werden gebeten, ihre Wahrnehmungen der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.)

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell