POL-PDLU: Waldsee - Verkehrsüberwachung

Speyer (ots) - Am Samstagnachmittag versuchte eine 47-jährige Frau aus Speyer bei einem Einkauf in der Innenstadt zu betrügen. Nach der Auswahl von mehreren Bekleidungsgegenständen in einem Geschäft in der Fußgängerzone nähte sie in der dortigen Umkleidekabine kurzerhand andere Etiketten in die Kleider und ...

