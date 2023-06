Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Schleusung im Kleinbus an Frankfurter Stadtbrücke aufgedeckt

Frankfurt (Oder) (ots)

Montagnachmittag nahm die Bundespolizei einen mutmaßlichen Schleuser vorläufig fest. Mit ihm waren vier weitere Männer unterwegs, die keine für den Aufenthalt in Deutschland erforderlichen Dokumente vorweisen konnten.

Gegen 14:30 Uhr kontrollierte eine Bundespolizeistreife einen VW T5 mit litauischen Kennzeichen an der Frankfurter Stadtbrücke. Fahrer war ein 46-jähriger Mann, der sich mit einem lettischen Fremdenpass und einer lettischen ID-Karte ausweisen konnte.

Die anderen vier, jeweils zwei Personen aus Indien und Bangladesch, verfügten über keine erforderlichen Dokumente für eine legale Einreise nach Deutschland. Die Einsatzkräfte nahmen die Männer im Alter zwischen 17 und 21 Jahren in Gewahrsam und leiteten Ermittlungen wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthalts ein. Nach Äußerung von Schutzersuchen übergaben die Beamtinnen und Beamten zwei 17-Jährige an das Jugendamt in Frankfurt (Oder) und leiteten die zwei Erwachsenen an die Erstaufnahmeeinrichtung des Landes Brandenburg weiter.

Gegen den 46-jährigen Fahrer leitete die Bundespolizei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern ein. Hier dauert die polizeiliche Bearbeitung noch an.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell