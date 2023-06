BPOLD-B: Bundespolizei stellt elf Personen nach unerlaubter Einreise fest

Berlin - -Tempelhof-Schöneberg (ots) - In der Nacht zu Donnerstag nahmen Einsatzkräfte zwei Graffiti-Sprayer in der Nähe des S-Bahnhofes Marienfelde auf frischer Tat fest. Gegen 1 Uhr morgens beobachteten Bahnmitarbeiter, wie sich zwei Personen in den Gleisbereich zu einer abgestellten S-Bahn begaben. Dann soll das Duo die S-Bahn auf einer Gesamtfläche von rund 32 ...

mehr