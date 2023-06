Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Versuchter Messerangriff am Bahnhof

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Mittwochabend soll ein 61-Jähriger versucht haben, eine Frau im Bahnhof Berlin Ostkreuz mit einem Messer anzugreifen. Einsatzkräfte trennten beide Personen voneinander, als diese gegenseitig aufeinander einschlugen.

Gegen 20 Uhr befanden sich die 52-Jährige und der 61-Jährige am Bahnsteig 13, als sie aus bislang ungeklärten Gründen aneinandergerieten. Der 61-Jährige soll dabei Stichbewegungen mit einem Messer in Richtung der Frau ausgeführt haben, ohne diese zu treffen. Daraufhin sollen beide Personen gegenseitig aufeinander eingeschlagen haben. Alarmierte Bundespolizistinnen und Bundespolizisten trennten die Personen und stellten das Messer mit einer Klingenlänge von 12,5 cm sicher. Die alkoholisierte Frau (1,97 Promille Atemalkoholkonzentration) lehnte eine medizinische Versorgung ihrer Verletzungen im Gesicht ab. Da der 61-Jährige eine freiwillige Atemalkoholmessung ablehnte, ordnete ein Richter eine Blutentnahme an.

Die Bundespolizei ermittelt aufgrund des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung sowie der einfachen Körperverletzung gegen den 61-jährigen deutschen Staatsangehörigen. Gegen die 52-jährige Deutsche wird ebenfalls aufgrund des Verdachts der Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell