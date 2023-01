Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Hochwertige Felgen entwendet

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag begaben sich bislang unbekannte Täter auf das Gelände eines Autohauses in der Welvertstraße in St. Wendel. Dort setzten sie ein hochwertiges Fahrzeug auf vier Blöcke und entwendeten die entsprechenden vier Felgen mit einem Wert im vierstelligen Bereich.

