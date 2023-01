Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Aufgefundener unfallbeschädigter VW Golf,

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Freitag (13.01.23) zu Samstag (14.01.23) vermisste eine Diskothekenbesucherin auf ihrem Nachhauseweg ihren Fahrzeugschlüssel. Ob der Schlüssel verloren oder gestohlen wurde ist bislang ungeklärt. Ihr Fahrzeug, ein VW Golf 1 K, blau, ließ sie daher auf einem Parkplatz nahe der Diskothek stehen um es am darauffolgenden Tag mit einem Ersatzschlüssel abzuholen. Sie staunte nicht schlecht als sich samstags ihr Fahrzeug nicht mehr auf dem besagten Parkplatz befand. In der Nacht zum Sonntag (15.01.2023) wurde das Fahrzeug von Polizeibeamten im Rahmen ihrer Streifentätigkeit unfallbeschädigt auf einem Parkplatz in der Tholeyer Straße in St. Wendel mit demontierten Kennzeichen aufgefunden. Die Polizei sucht Zeugen, die ggfls Informationen zu Wahrnehmung i. V. m. mit dem o. g. Fahrzeug machen können. Hinweise erbeten an die Polizeiinspektion St. Wendel: Tel 06851 8980

