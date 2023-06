POL-H: Hannover-Südstadt: Pkw fährt nach Beinahe-Unfall gegen Poller und Ampel - Zeugen gesucht

Hannover (ots) - Nach der Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos nach einer unbekannten Frau, die beim Abheben mit einer gestohlenen EC-Karte in Banken in Hannover, Bad Nenndorf und Frankfurt am Main gefilmt wurde, hat die Polizei die mutmaßliche Diebin ermittelt. Im Zeitraum vom 06.02.2023 bis zum 07.02.2023 hatte die ...

mehr